Un nuovo trailer di Pokémon Legends: Arceus è stato pubblicato. Il video a 360 gradi, pubblicato su YouTube dall’account Pokémon ufficiale giapponese, consente di selezionare l’angolazione della telecamera e godere di una visuale in prima persona dell’ambiente di gioco. Per poco più di due minuti, vieni trasportato attraverso terra, oceano e cielo da tre forme evolutive Hisuian: Wyrdeer, Braviary e Basculegion.

Sebbene non sia possibile comandare il movimento di quei Pokémon, guardarsi intorno è semplice come fare clic e trascinare. Questo sembra essere uno di quei trailer cui i fan potranno dedicare un po’ di tempo per esplorarlo in dettaglio. Mentre muovi la telecamera, vedrai scorci di alcuni dei Pokémon selvatici che puoi aspettarti di vedere nella regione di Hisui.

Pokémon Legends: Arceus arriverà il 28 gennaio

Il trailer sembra mostrare solo un pezzo di Hisui, che la Pokémon Company ha precedentemente affermato non essere un mondo completamente aperto, ma piuttosto diviso in ‘diverse aree aperte’ in cui i giocatori possono esplorare dalla base principale del villaggio di Jubilife.

Il monte Coronet, come si vede nel teaser, ‘sorge dal centro della regione di Hisui’ ed è ‘circondato su tutti i lati da luoghi con diversi ecosistemi’, secondo il sito web del gioco. Ogni luogo ha le sue caratteristiche naturali ed è sede di diversi habitat Pokémon.’ La grafica nel teaser è abbastanza coerente, il che implica che ci sarà altro da vedere quando il gioco verrà rilasciato.

Pokémon Legends: Arceus sarà disponibile esclusivamente per Nintendo Switch il 28 gennaio.