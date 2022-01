Secondo nuove indiscrezioni il brand Motorola potrebbe farsi avanti con un cameraphone di eccellente fattura. Non ci sarà ovviamente solo questo, visto che i primi rumor citano anche la compresenza di un pannello POLED con un refresh rate di 144 Hz degno dei migliori gamephone del momento. L’azienda sembra voler fare sul serio. Vedremo mai questo dispositivo? Vediamo cosa sappiamo al momento.

Smartphone Motorola di nuova generazione: assurdo dopo le indiscrezioni

La fonte di oggi descrive un device potenzialmente in arrivo entro il terzo trimestre del 2022. Tra le sue specifiche figurerebbero moduli camera che vanno ben oltre i canonici 60 MP entro cui l’azienda si è spinta fino ad oggi. Mentre migliora l’aspertto batteria con un supporto ricaricabile via cavo a 125W e wireless a 50W si fanno strada i vocii di un device con nome in codice SM8X50 che riassumerà potenzialmente in esso quanto segue:

Display: 6,67″, POLED curvo, refresh massimo 144 Hz

SoC: Qualcomm Snapdragon SM8475

Tagli di memoria: 8 + 128 GB 12 + 256 GB

Fotocamere: principale posteriore grandangolo: 200 MP Samsung ISOCELL HP1 (S5HP1) secondaria posteriore ultra-grandangolo: 50 MP Samsung ISOCELL S5KJN1SQ03 secondaria posteriore telefoto: 12 MP Sony IMX663 frontale grandangolo: 60 MP OmniVision OV60A

Velocità di ricarica: 125 W (cablato), 50 W (wireless)

Ancora non sappiamo se le specifiche tecniche di questo telefono Motorola possano essere confermate. Certo è che la società sta facendo di tutto per emergere nel marasma commerciale degli smartphone, dove si deve necessariamente offrire qualche ulteriore spunto verso un’innovazione che al momento appare, a meno di qualche eccezione, fin troppo fiacca. Comprereste questo dispositivo? Restiamo in attesa dei render e di ulteriori informazioni.