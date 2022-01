Le offerte proposte nel periodo corrente da MediaWorld possono davvero far sognare gli utenti pronti a tutto pur di acquistare la tecnologia di ultima generazione, nonostante gli ultimi mesi siano stati effettivamente ricchissimi di sconti e di prezzi ai minimi storici.

Il volantino prosegue sull’ottima strada intrapresa nel periodo natalizio, arrivando a proporre ai consumatori la possibilità di affidarsi direttamente a prezzi da considerarsi attivi sia in negozio che sfruttando l’e-commerce nazionale, senza differenze particolari. Tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 2 anni, la quale è importante per coprire i difetti di fabbrica, ma non gli eventuali danni accidentali causati dall’utente finale.

MediaWorld shock: offerte così belle non si erano mai viste

Il volantino raccoglie al proprio interno ottime offerte in grado di soddisfare all’incirca la maggior parte della popolazione, non mancano infatti ampi riferimenti ai più quotati smartphone in commercio, grazie sopratutto alla presenza di Oppo Find X3 Pro, in vendita a soli 749 euro, come anche Apple iPhone 12, la penultima generazione dello smartphone secondo Apple, a 780 euro, oppure il richiestissimo Galaxy S21, acquistabile a 699 euro.

Nel momento in cui l’occhio dovesse cadere sulla fascia immediatamente inferiore, quindi relativa ai 399 euro massimi, ecco sbucare altre occasioni interessanti, come Galaxy S20 FE, disponibile a 379 euro, ma anche Oppo A94 a soli 299 euro, per finire con l’ottimo Xiaomi 11T, proposto proprio alla cifra più alta. Se volete scorrere il volantino Mediaworld, il consiglio è di premere qui.