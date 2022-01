Il 2022 sarà un anno ricco di novità e di contenuti esclusivi in casa Netflix. La piattaforma streaming si conferma il servizio più ambito dagli appassionati di genere, nonostante gli annunci di chiusura per alcune serie tv. Come noto, ad esempio, lo scorso Dicembre è stato rilasciato proprio su Netflix il finale de La casa di carta.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

La casa di carta in poco tempo è divenuta uno dei principali fenomeni televisivi, non soltanto in Europa ma in tutto il mondo. La serie tv spagnola è riuscita infatti ad unire sia la critica che il pubblico in consensi quasi unanimi. I cinque episodi della stagione finale hanno completato un racconto già iniziato a Settembre 2021.

Al netto dell’annuncio di chiusura da parte di Netflix, questi episodi della serie tv potrebbero non essere gli utenti. Proprio Netflix infatti potrebbe a breve ufficializzare uno spin off per La casa di carta.

I rumors sono concordi che sulla piattaforma streaming a breve arriverà una storica concentrata esclusivamente su Berlino, uno dei protagonisti più apprezzati e più discussi. Della nuova serie non ci sono ancora dettagli, né per quanto concerne il possibile titolo né soprattutto per quanto riguarda la data di uscita.

Sempre le indiscrezioni dicono che questa serie spin off de La casa di cartadovrebbe arrivare nel 2022. In attesa di scoprire novità, Netflix ha già previsto le grandi produzioni del nuovo anno come i nuovi attesissimi episodi di Better Call Saul e Stranger Things.