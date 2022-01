La platea delle offerte Fibra sta per ampliarsi ulteriormente incrementando il divario di prezzi e qualità con l’intervendo degli operatori virtuali. Con Iliad l’idea della trasparenza e della convenienza si sta facendo strada a suon di indiscrezioni che vogliono la proposizione delle prime promo a breve. In questo scenario Kena non intende perdere tempo e si prepara al contrattacco. Ecco cosa sappiamo.

Kena contro Iliad anche nelle offerte Home: ne vedremo delle belle

Al momento la sfida commerciale vede i brand TIM, Vodafone e WindTre in prima linea per le offerte con Fibra FTTC ed FTTH. Ma tra non molto la scena muterà a vantaggio di clienti che potranno dirsi soddisfatti di stabilità, velocità, servizi e prezzi scioccanti rispetto agli standard cui siamo stati abituati.

Dopo il segmento mobile tocca al fisso dove l’operatore francese conta di intervenire dapprima su base OpenFiber e successivamente con FiberCoop a garanzia di promozioni lineari e soddisfacenti sotto tutti i punti di vista.

La mossa di Kena Homeè quella di aspettare la mossa del rivale per poi proporsi con offerte allettanti cos’ come è stato nel settore della telefonia mobile. Il dominio fibra.kenamobile.it risulta essere già attivo con tanto di mappa statica di copertura del servizio in Fibra Ottica per tutta la penisola.

Al momento si ignorano le tempistiche per l’apertura dei giochi. Si aspetta l’esordio commerciale di Iliad Italia per una contromossa del gestore. Ad onor del vero nel segmento mobile il gestore virtuale di TIM offre ghiotte possibilità di avere tutto illimitato ad un prezzo basso ed una copertura ottimale in ogni zona del Paese. Sarà così anche per quanto riguarda le promo Casa? Lo scopriremo presto. Il mercato è in fermento. Che la rivoluzione abbia inizio.