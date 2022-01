Instagram ha appena iniziato a testare il suo nuovo servizio di abbonamento. Lo strumento ha lo scopo di aiutare gli autori a monetizzare il loro materiale consentendo ai loro fan di donare.

Mercoledì, il CEO di Instagram Adam Mosseri ha svelato la funzione, aggiungendo che è ancora nelle sue fasi iniziali ma aiuterà gli autori ad ‘aumentare il loro reddito mensile ricorrente’. Gli abbonamenti consentono agli autori di scegliere le proprie tariffe (da 0,99 a 99 euro) in base al valore che ritengono valga il loro contenuto e gli abbonati hanno accesso a contenuti unici.

Instagram modernizzerà la sua piattaforma

Le vite e le storie degli abbonati consentiranno ai produttori di creare trasmissioni e storie dal vivo esclusive per i loro abbonati. Questi abbonati riceveranno anche badge per aiutare i creatori a riconoscere i loro commenti e comunicazioni.

Per il momento, il test è limitato a un ristretto numero di creatori, ma ci sono piani per espandersi nei prossimi mesi. La funzione è una espansione della funzione Abbonamenti esistente di Facebook, che sta ottenendo alcune nuove funzionalità, come collegamenti personalizzati ai loro abbonamenti, un programma bonus per premiare i creatori per i nuovi abbonamenti e l’accesso a e-mail di abbonati selezionati in modo che possano mantenere un relazione al di fuori di Facebook.

Instagram è solo l’app social più recente ad adottare la monetizzazione basata sui fan. Twitter Blue è stato introdotto l’anno scorso come mezzo per consentire ai follower di accedere a tweet esclusivi e altro dai loro influencer preferiti, mentre Super Follows è stato successivamente rilasciato come metodo per consentire ai follower di accedere a tweet esclusivi e altro dai loro influencer preferiti. A differenza di Twitter, tuttavia, Meta non prenderà un taglio degli abbonamenti dei creatori fino al 2023 ‘al più presto’.