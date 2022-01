Gli abbonati che decidono di attivare una promozione con Iliad anche nelle prossime settimane potranno beneficiare della tariffa Giga 120. Questa ricaricabile si conferma tra le migliori nel campo della telefonia mobile, grazie a consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Il prezzo per il rinnovo di questa ricaricabile è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Le grandi offerte low cost sono ancora una volta alla base della proposta commerciale di Iliad. I clienti che decidono di attivare una SIM con il gestore francese però al tempo stesso devono anche valutare l’assenza di alcuni servizi rispetto ad altri provider. Ad esempio, ancora oggi, Iliad non assicura ai suoi clienti un’app ufficiale su Android ed iPhone.

Tutti coloro che hanno un profilo tariffario con Iliad non possono scaricare un’app nativa per la gestione del loro account né su Android e su Google Play Store né su iPhone e sul relativo App Store. La gestione del profilo è legata infatti esclusivamente al sito ufficiale dello stesso gestore.

Tante indiscrezioni davano questi per certa la presenza di un’app ufficiale di Iliad nei primi mesi del 2022, ma purtroppo l’assenza dell’app ufficiale è confermata ancora a tempo indeterminato. Per i possessori di uno uno smartphone Android, inoltre, la beffa è doppia. Da alcune settimane, proprio su Google Play Store non sono più disponibili tante di queste app parallele per la gestione del profilo Iliad.