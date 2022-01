Euronics cerca in tutti i modi di tagliare fuori dalla corsa al trono dei rivenditori di elettronica le dirette concorrenti, proponendo una campagna promozionale decisamente ricca di prezzi da non perdere, con sconti importanti sui principali prodotti in commercio.

Il rapporto qualità/prezzo è conveniente sulla maggior parte dei modelli attualmente inclusi nel catalogo, in tal modo tutti avranno la certezza di riuscire a mettere le mani sui prodotti più interessanti, senza dover prestare particolare attenzione alle scorte effettivamente disponibili. Gli acquisti prevedono anche una garanzia legale della durata di 2 anni, in modo da avere la certezza di godere della riparazione gratuita per qualsiasi difetto di fabbrica.

Euronics show: tutte le offerte hanno prezzi mai visti prima

Euronics continua imperterrita sull’ottima strada di sconti da pazzi, con il lancio di un volantino che vuole convincere anche i più restii ad acquistare gli smartphone di fascia alta. Sfogliando le pagine notiamo un’offerta incredibile, il samsung Galaxy S21+, il top assoluto di casa Samsung per il 2021, proposto a soli 749 euro; allo stesso prezzo, per fare un esempio, troviamo il fratello Galaxy S21.

Le alternative sono invece riservate al mondo Oppo, altro brand di altissimo livello negli ultimi anni, con Oppo Find X3 Neo disponibile all’acquisto a 549 euro, come anche Oppo Reno6 Pro ed il fratello minore Reno6, disponibili a 699 e 499 euro. Ottime occasioni vi attendono da Euronics, se volete conoscere da vicino la campagna promozionale dovete comunque ricorrere alla pressione del seguente link.