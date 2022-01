Esselunga vuole continuare a convincere gli utenti ad acquistare la tecnologia nei propri negozi in Italia, per questo motivo ha deciso di rinnovare una campagna promozionale dall’incredibile potenziale, riducendo nuovamente i prezzi di vendita dei prodotti maggiormente interessanti.

Le occasioni che potrete trovare elencate nell’articolo sono prima di tutto da considerarsi valide solamente nei negozi fisici, è bene sapere che gli acquisti, almeno per quanto ne concerne la tecnologia generale, non possono in nessun modo essere completati tramite il sito ufficiale di Esselunga. Al netto di una piccola limitazione, i prodotti sono sempre commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche disponibili nella loro variante completamente no brand.

Esselunga non ha confini: i prezzi sono sempre più bassi e convenienti

Sconti mai visti vi attendono da Esselunga, sebbene l’intenzione dell’azienda sia stata di concentrare la propria attenzione sul mondo degli smartphone, e più precisamente sulla fascia medio-bassa dello stesso segmento. Dalle pagine del volantino, infatti, notiamo la presenza di un modello particolarmente interessante, stiamo parlando di Xiaomi Mi 11 Lite 5G, acquistabile con un esborso finale di 319 euro, e comunque più che ottimo in termini di prestazioni generali.

Virando invece in casa Samsung, e spendendo 130 euro, il consiglio è di puntare verso l’ottimo Galaxy A03s; chiaramente la scheda tecnica e le specifiche generali sono decisamente inferiori, però può essere considerato un valido compromesso per coloro che vogliono risparmiare al massimo. Le altre offerte del volantino le potete scoprire al seguente indirizzo.