L’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di prorogare, anche per la prima metà del nuovo anno, l’offerta denominata Web 30, che ora ha una scadenza fissata per il prossimo 30 giugno 2022.

Questa offerta tariffaria costa solo 7 euro al mese, sia online che nei punti vendita fisici Coop. Ricordiamoci insieme cosa prevede.

CoopVoce proroga Web 30 fino al 30 giugno 2022

Il nuovo cliente che decide di effettuare l’attivazione può recarsi in un punto vendita Coop abilitato oppure accedere al sito ufficiale dell’operatore, dove è possibile scegliere se ricevere la SIM a casa o ritirarla in negozio. A prescindere dal canale di vendita scelto, Web 30 mette a disposizione ogni mese 30 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, con velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Il costo mensile della promozione, come accennato precedentemente, è di 7 euro al mese con addebito automatico su credito residuo. Nel caso in cui, al momento del rinnovo il credito risulti insufficiente, l’offerta verrà sospesa per un periodo di 30 giorni. Per riattivarla, sarà necessario ricaricare la propria SIM Card entro i 30 giorni di sospensione.

Secondo quanto indicato nel sito ufficiale dell’operatore, i già clienti CoopVoce possono passare a questa offerta senza costi di attivazione. Se invece si dovesse essere nuovi clienti, nei punti vendita Coop i pagano 10 euro per la nuova SIM ricaricabile con 5 euro di traffico incluso, mentre per le attivazioni online con spedizione a domicilio è previsto un costo iniziale di 9,90 euro, composto da spedizione, attivazione, SIM e primo mese anticipato. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.