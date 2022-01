Un conducente d’auto elettriche californiano è diventato la prima persona ad essere accusata per un incidente mortale avvenuto a bordo di un’auto Tesla con guida autonoma. Spesso l’azienda è considerata l’unica responsabile degli incidenti che si verificano con i suoi veicoli elettrici.

Kevin George Aziz Riad, 27 anni, deve affrontare due capi di imputazione per omicidio dopo essere stato al volante di una Tesla. Ad un incrocio, si è schiantato contro un’altra auto passando quando il semaforo era ancora rosso e ha ucciso due persone. Secondo l’Associated Press, è la prima volta che un automobilista viene accusato di un reato alla guida di un sistema parzialmente automatizzato.

I pubblici ministeri della contea di Los Angeles hanno presentato le accuse a ottobre, ma i dettagli del caso sono appena emersi. Il signor Riad, che lavora come autista di un servizio di limousine, è fuori su cauzione mentre il caso è in attesa di ulteriori sviluppi. Il sistema con pilota automatico di Tesla può essere attivato durante la guida per controllare automaticamente lo sterzo, la velocità e la frenata del veicolo ed è stato oggetto di numerose indagini da parte delle agenzie federali a seguito di alcuni incidenti.

Tesla: per la prima volta conducente a bordo di una Model S accusato di omicidio

Circa 75.000 veicoli Tesla supportano questa tecnologia negli Stati Uniti. Gli investigatori affermano che nel caso del signor Riad del 2019, la Tesla Model S stava viaggiando ad alta velocità quando ha ignorato il semaforo rosso poi diventato cruciale per ciò che sarebbe successo poco dopo. Le accuse non sono le prime negli Stati Uniti a coinvolgere un sistema con guida autonoma.

Le autorità dell’Arizona hanno accusato un conducente Uber di omicidio colposo nel 2020 per un incidente simile. Il SUV ha colpito e ucciso un pedone nonostante avesse a bordo un autista in carne ed ossa di riserva. L’NHTSA e il National Transportation Safety Board hanno condotto una serie di indagini sull’uso improprio del pilota automatico da parte dei conducenti Tesla. L’azienda ribadisce sempre che il suo pilota automatico e il sistema di guida completamente autonoma richiedono ai conducenti di prestare attenzione e reagire in qualsiasi momento.