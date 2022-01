Il volantino Carrefour torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, proponendo ai consumatori la possibilità di accedere ad un numero elevatissimo di sconti speciali, senza mai rinunciare alla qualità generale dei prodotti che andranno effettivamente ad acquistare.

Le promozioni che potrete trovare visualizzate nell’articolo, sono attualmente attive solo ed esclusivamente nei negozi in Italia, ovvero l’acquisto dovrà essere completato recandosi fisicamente presso uno dei tantissimi punti vendita sul territorio nostrano. Le differenze in relazione all’area di appartenenza non esistono, i prezzi sono sempre gli stessi e non sembrano avere nemmeno disponibilità limitata.

Carrefour: le offerte non finiscono mai di stupire

Carrefour le sta provando davvero tutte per cercare di convincere i consumatori ad acquistare gli smartphone presso i propri negozi, arrivano infatti prodotti di discreta qualità a prezzi decisamente ribassati rispetto al listino originario. Il modello più allettante dell’intera campagna, è indubbiamente il Samsung Galaxy A12, un terminale che al giorno d’oggi costa 169 euro, e che comunque offre una buona qualità generale in termini di prestazioni e di comparto fotografico.

Sempre nella stessa fascia di prezzo troviamo anche Oppo A53s, un modello molto recente, in vendita a 159 euro, e da consigliare a tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Non manca infine lo Xiaomi Redmi 9AT, disponibile pensate a soli 99 euro. Questo e altro ancora vi attende da Carrefour, collegatevi al sito per maggiori informazioni.