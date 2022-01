Gli smartphone sono il fulcro delle ultime campagne promozionali di Bennet, e non solo; anche nella soluzione corrente, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di occasioni decisamente interessanti, tutte condite con prezzi bassissimi e convenienti.

Le promozioni che troverete raccontate poco sotto, lo ricordiamo, sono disponibili ovunque in Italia, è importante sapere, infatti, che gli acquisti non possono essere completati, almeno allo stesso prezzo di vendita, direttamente online sul sito ufficiale. Sarà sempre necessario recarsi personalmente in negozio, come accade da Trony, Euronics o anche Carrefour.

Bennet: tantissime occasioni vi attendono gratis

Le migliori offerte del volantino Bennet focalizzano la propria attenzione sulla telefonia mobile, gli utenti infatti sono felicissimi di avere l’occasione di acquistare l’ottimo Apple iPhone 12, ad un prezzo complessivamente molto ridotto, almeno in confronto al listino originario. Al giorno d’oggi bastano 699 euro per mettere le mani sulla variante completamente sbrandizzata, al cui interno trovano anche posto 128GB di memoria interna.

Sono oltretutto presenti anche smartphone decisamente più economici, i quali risultano disponibili nelle versioni no brand, come Galaxy S20 FE, il cui prezzo non superiore a 400 euro è una manna dal cielo, date le eccellenti prestazioni offerte; ricordiamo infatti avere le medesime specifiche del Galaxy S20, con processore però Qualcomm Snapdragon in sostituzione a Samsung Exynos. I singoli prezzi del volantino, raccolti nel dettaglio più assoluto, sono visibili al link di collegamento del sito ufficiale dell’azienda.