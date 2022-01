L’operatore WindTre ha lanciato proprio lo scorso 17 gennaio 2022 la nuova offerta denominata Family Limited Edition, dedicata a tutti i clienti convergenti fisso mobile. L’offerta ha un costo davvero conveniente.

Vi ricordo che l’operatore ha deciso di prorogare fino al 20 febbraio 2022 anche l’offerta Super Fibra a partire da 22.99 euro al mese. Scopriamo ora i dettagli di questa offerta.

WindTre lancia Family Limited Edition

L’offerta Family, attivabile solo per SIM aggiuntive da abbinare ad un’offerta mobile principale già sottoscritta. Family permette ai clienti dell’operatore di attivare fino a 3 SIM aggiuntive abbinate ad una SIM principale. Family Limited Edition, come anticipato precedentemente, è dedicata ai clienti dell’operatore arancione che hanno una rete fissa già attiva o in attivazione e che sulla stessa anagrafica hanno una SIM mobile attiva in convergenza con il fisso.

Family 5G Easy Pay con Super Fibra comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di base che in convergenza diventano Giga illimitati di traffico dati anche in 5G al costo scontato di 6,99 euro al mese (invece di 9,99 euro al mese) con addebito su metodo di pagamento Easy Pay.

Family 5G Easy Pay con Super Fibra prevede l’attivazione tramite la modalità Easy Pay, con cui l’addebito del costo mensile avviene solo su metodo di pagamento automatico, a scelta tra quelli disponibili. Family con Super Fibra include invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 25 Giga di base che in convergenza diventano Giga illimitati di traffico dati fino in 4G e 4.5G al costo scontato di 6,99 euro al mese (invece di 9,99 euro al mese) con addebito su credito residuo.