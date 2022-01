WindTre risponde colpo su colpo ad Iliad ed alle sue tariffe low cost. In vista della stagione invernale in corso, il provider arancione ha deciso di garantire a tutti i clienti una tariffa alternativa rispetto alla Giga 120 del provider inglese. Gli utenti potranno attivare ora la migliore promozione nel campo della telefonia, ossia la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella nuova tariffa di Gennaio

La WindTre Go Unlimited Star+ è una tariffa davvero unica nel suo genere. Al netto di consumi illimitati per la telefonia mobile, questa ricaricabile presenta anche costi inferiori rispetto a quelli di Iliad.

I clienti selezionati che potranno attivare questa tariffa di WindTre riceveranno consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS verso chiunque ed anche Giga senza limiti per navigare in internet per mezzo della connessone 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Per i clienti che scelgono la WindTre Go Unlimited Star+ sono previste inoltre anche delle importanti garanzie. A differenza del passato, infatti, il provider arancione prevede un costo bloccato per i primi sei mesi di abbonamento. Ciò significa che nel semestre successivo alla sottoscrizione della SIM, il provider non potrà applicare rimodulazioni sui prezzi di rinnovo.

In aggiunta alla quota mensile per il rinnovo, i clienti di WindTre dovranno aggiungere soltanto una piccola quota extra una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. La portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad resta operazione propedeutica per l’attivazione della ricaricabile.