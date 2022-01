WhatsApp, nuova modifica per le note audio: il primo upgrade del 2022

Il 2022 è un anno decisivo per WhatsApp. Dopo gli ultimi mesi tra alti e bassi, la piattaforma di messaggistica vuole tornare ad essere centrale nel campo delle app di genere, anche grazie ad una serie di nuovi upgrade. Gli sviluppatori, anche in queste settimane, stanno mettendo a punto alcuni aggiornamenti che potrebbero arrivare già nelle settimane a venire.

WhatsApp, le note audio in forma testuale su iPhone e Android

L’attenzione dei tecnici di WhatsApp si concentra ancora una volta sulle note audio. Dopo la funzione che assicura agli utenti della chat la possibilità di ascoltare le registrazioni vocali con una velocità accelerata rispetto a quella standard, a breve un ulteriore strumento sarà a disposizione del pubblico.

Come anticipato da indiscrezioni web, WhatsApp sta per introdurre anche la trascrizione testuale delle note vocali. Il prossimo upgrade della piattaforma assicura agli utenti la possibilità di “leggere” in forma testuale. La trascrizione sarà presente sia per le chat singole che per le chat di gruppo.

Per trasformare in testo scritto il contenuto di una nota vocale, gli sviluppatori di WhatsApp stanno mettendo a punto un algoritmo avanzato. A sua volta quest’algoritmo sarà compatibile come le lingue attualmente in uso sulla piattaforma di messaggistica istantanea. L’obiettivo degli sviluppatori, per mezzo di questo upgrade, è quello di rendere le conversazioni di WhatsApp accessibili ad ogni tipologia di utente.

Come per la riproduzione accelerata delle note vocali, anche questo aggiornamento sarà presente sia sugli Phone che sugli smartphone Android di ultima generazione. Il roll out è previsto entro poche settimane.