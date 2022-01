Unieuro folle: sconti del 70% e smartphone quasi gratis solo oggi

Unieuro fa letteralmente impazzire gli utenti che vogliono risparmiare sull’acquisto di nuovi smartphone, anche di ultima generazione, lanciando una campagna promozionale dalla qualità decisamente elevata, e dai prezzi contenuti.

Gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio sul territorio nazionale, con l’aggiunta della possibilità di fruire degli sconti anche tramite il sito ufficiale di Unieuro stessa. Il pregio è proprio questo, poter completare eventualmente l’acquisto dal divano di casa, senza dover nemmeno pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Per avere codici sconto Amazon gratis, le migliori offerte, mascherine FFP2 e tamponi rapidi a prezzi scontati, ecco il nostro canale Telegram dedicato. Premete qui per entrare gratis.

Unieuro: che occasioni da non perdere sono attive solo oggi

Solo oggi i prezzi sono in caduta libera da Unieuro, gli smartphone raggiungono livelli praticamente mai visti prima, con offerte alla portata anche di coloro che vorrebbero spendere il minimo indispensabile. I top di gamma, ad ogni modo, sono rappresentati dal Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, un vero e proprio must have nel 2021, sicuramente il migliore per scheda tecnica e prestazioni generali, acquistabile ad un prezzo che non supera i 999 euro.

Riducendo la spesa di circa 700 euro, il consiglio è di puntare dritti verso il Realme GT Master Edition, disponibile all’acquisto a 299 euro, con prestazioni interessanti, ma sopratutto una fortissima attenzione al design. Per finire, ecco arrivare anche i più economici Oppo A94, Xiaomi Redmi 10, Motorola E20 o addirittura Huawei Nova 8i. Le offerte che potete trovare nel volantino Unieuro, sono raccolte e visionabili premendo qui.