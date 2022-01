Unicredit: utenti ancora truffati da un semplice ma terribile messaggio

Sovente ci ritroviamo a parlare di truffe, soprattutto quelle che riguardano gli operatori telefonici. In questo caso però a rubare la scena sono le banche, loro malgrado chiaramente.

Unicredit si ritrova impicciata in una nuova truffa davvero incredibile, la quale avrebbe derubato già numerose persone.

Unicredit: questa truffa potrebbe portarvi via tutti i soldi dal conto corrente, ecco il messaggio

Una nuova truffa sta purtroppo monopolizzando il momento delle banche, soprattutto di Unicredit. Purtroppo sono arrivate molte lamentele riguardanti un messaggio molto strano che avrebbe preso il sopravvento durante questa settimana. Si tratterebbe di una truffa phishing che fingerebbe di avvisare tutti riguardo ad alcune problematiche legate ai loro conti, ma che in realtà vorrebbe solo le credenziali di accesso a questi ultimi.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :