A partire dallo scorso 17 gennaio 2022 l’operatore Tim ha aggiornato la lista delle proprie offerte della gamma Wonder, dedicate a tutti i nuovi clienti. In particolare, sta proponendo la nuova promozione Tim Executive Mobile.

Chi è interessato potrà utilizzare la pagina dedicata presente sul sito dell’operatore, dove tramite un menu a tendina è possibile selezionare il proprio attuale operatore del numero mobile che si intende passare a TIM. Scopriamo ora la nuova offerta.

Tim lancia la Executive Mobile

TIM Executive Mobile, sia in versione con Ricarica Automatica che con addebito su credito residuo, ha un costo di 15,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 50 Giga nel primo caso o 25 GB nel secondo caso, di traffico dati fino in 4G e 4.5G fino a 700 Mbps, Google One 100GB gratis per 3 mesi e TIM Quality Care.

Nella stessa pagina del sito TIM dedicata alla nuova Executive Mobile viene indicato che è ancora possibile attivare l’offerta TIM Super Fix, dedicata ai già clienti di rete fissa TIM che attivano un nuovo numero o effettuano la portabilità da qualsiasi operatore. Questa prevede minuti ed SMS illimitati e un bundle base di traffico dati pari a 5 Giga, ma grazie alla convergenza fisso mobile con TIM Unica si ottengono Giga illimitati. Per le offerte con Giga Illimitati TIM considera uso non conforme a buona fede il superamento di 600 Giga mensili.

L’offerta ha un prezzo scontato di 11,99 euro al mese, valido in caso di domiciliazione nella fattura TIM di rete fissa tramite TIM Unica. In caso di cessazione del fisso o di TIM Unica l’offerta rimane attiva a 11,99 euro al mese ma con i 5 Giga di base. Come viene riportato nelle pagine delle offerte della gamma TIM Wonder, nel sito ufficiale dell’operatore: “Al termine dei Giga inclusi in Italia, se non sono attive altre offerte dati, la navigazione si blocca fino alla successiva disponibilità mensile“.