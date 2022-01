Mantenere attiva un’offerta telefonica mobil enon è mai costata così poco come in questi ultimi anni. Ma operatori come TIM sembra non vogliano perdere il vizio di applicare rimodulazioni in virtù di ristrutturazioni di rete ed ammodernamenti che incentivano stabilità e velocità.

Ad essere chiamati in causa a partire da Febbraio saranno un gran numero di utenti verso cui si vedranno applicati rincari di non poco conto rispetto al tariffario standard. Scopriamo che cosa succederà.

Aumenti TIM da Febbraio: mano al portafogli per questi rincari annunciati

Lo storico operatore ha già annunciato i cambiamenti tariffari che convergeranno a partire da Febbraio verso gli utenti. L’indicazione di quete ore vuole una campagna informativa via SMS che annuncia cambiamenti già a partire dal 17 Gennaio con applicazione dei nuovi termini a decorrere dal mese successivo.

Per gli utenti si parla di un sovrapprezzo stimato di 2 Euro in più al mese per mantenere attivo il proprio piano promozionale. Dal 28 Febbraio 2022 i prezzi cambieranno su alcune tariffe del gestore mobile. Al momento si ignora la lista delle promo coinvolte ma è plausibile pensare che i piani tariffari siano quelli non più in commercio che passano dai vecchi 7,99 euro al mese a ben 9,99 euro al mese.

A tale costo aggiuntivo si contrappone un aumento di 20 Giga Extra per navigare su Internet ogni mese. Inoltre la compagnia avverte che a partire da questi giorni è possibile esercitare debitamente il diritto di recesso gratuito entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale. Nel caso in cui l’utente volesse rimanere in TIM è comunque possibile scegliere un altro piano tariffario vantaggioso sulla base delle proprie esigenze.