Offerte ho. mobile: il gestore ne ha per tutti i gusti a partire da prezzi bassissimi

Questo 2022 parte col botto sul fronte delle promo telefoniche. Le offerte si susseguono a ritmo serrato anche nel comparto degli MVNO dove regna sovrana ho. mobile che per l’occasione propone tariffe variegate a prezzi bassissimi. Ce n’è davvero per tutti i gusti con Internet e tutto illimitato per chiamate ed SMS. E non mancano nemmeno una varietà di servizi utili già inclusi nel prezzo. Ecco cosa viene proposto.

Ho. mobile propone le nuove offerte per avere tutto a costo fisso e basso

Che sia per nuovi numeri o portabilità le opzioni di scelta per le offerte ho. mobile non mancano di sicuro. Nello specifico si può contare su quanto segue.

Nuovi Numeri

6,99 minuti illimitati SMS illimitati 50 GIGA 6,99 euro/mese attivazione + SIM: 9,99 euro prima ricarica 7 euro roaming zero: 4,6 GIGA

8,99 minuti illimitati SMS illimitati 100 GIGA 8,99 euro/mese attivazione + SIM: 9,99 euro prima ricarica 9 euro roaming zero: 5,9 GIGA



Per ambedue le tariffe troviamo già inclusi nel pacchetto:

a GIGA finiti, la navigazione viene bloccata

sono inclusi tutti i servizi principali

il pagamento avviene tramite ricarica (no IBAN o carta di credito)

nessun costo di disattivazione o penale

nessun vincolo

Per chi invece proviene da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile:



11,99 minuti illimitati SMS illimitati 50 GIGA 11,99 euro/mese attivazione + SM: 9,99 euro prima ricarica 12 euro roaming zero: 7,9 GIGA provenienza da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile

13,99 minuti illimitati SMS illimitati 100 GIGA 13,99 euro/mese attivazione + SIM: 9,99 euro prima ricarica 14 euro roaming zero: 9,2 GIGA provenienza da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile



Per i meno esigenti ed i più economi restano attive le opzioni:

5,99 minuti illimitati SMS illimitati 50 GIGA 5,99 euro/mese attivazione + SIM 0,99 euro prima ricarica 6 euro roaming zero: 4 GIGA provenienza da iliad, Fastweb, Coop Voce, Kena (solo 120 GIGA a 7,99 euro), Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN SpA, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power

7,99 minuti illimitati SMS illimitati 120 GIGA 7,99 euro/mese attivazione + SIM 0,99 euro prima ricarica 8 euro roaming zero: 5,3 GIGA provenienza da liad, Fastweb, Coop Voce, Kena (solo 120 GIGA a 7,99 euro), Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN SpA, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power



