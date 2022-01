Lo streaming IPTV rappresenta una via sempre molto allettante, specialmente per i tifosi di calcio. La divisione dei diritti tv per la Serie A, la Champions League e le altre competizioni tra Sky, DAZN e Amazon Prime Video ha favorito proprio lo streaming illegale. Per gli utenti che scelgono la visione della Serie A via IPTV però i rischi sono in costante aumento.

IPTV, quanti rischi per la Serie A in streaming gratuito

I benefici della tecnologia per lo streaming illegale sono caratterizzate prevalentemente dai risparmi mensili. Basti solo pensare che un ticket annuale per l’IPTV prevede un costo intorno ai 100 euro. I rischi per gli utenti però sono davvero rilevanti.

Solo nelle ultime settimane le forze dell’ordine hanno condotto una serie di operazioni contro i trasgressori ed hanno sanzionato i clienti dell’IPTV con multe sino a 30mila euro. In alcuni casi è stata predisposta anche la carcerazione dai sei mesi a tre anni.

Le truffe ovviamente sono una seconda evenienza da non sottovalutare. In alcune circostanze, i clienti intercettati dai malintenzionati su WhatsApp o su Telegram potrebbero trovarsi a pagare ingenti somme per l’IPTV senza ricevere alcun servizio in cambio.

Nelle ultime settimane, lo streaming illegale si è legato anche ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.