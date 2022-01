I phishing a danno degli utenti italiani che hanno un conto corrente sono ancora un pericolo molto serio. Soprattutto in queste settimane, molte segnalazioni a riguardo stanno arrivando da parte dei correntisti di Intesa Sanpaolo. Le truffe messe in atto dai malintenzionati della rete potrebbero compromettere i risparmi di migliaia di cittadini.

Intesa Sanpaolo, ancora gli hacker all’attacco dei risparmi

I clienti di Intesa Sanpaolo devono prestare particolare attenzione a tutte le mail o gli SMS fasulli di falsi assistenti commerciali ed operatori dello stesso istituto bancario. I malintenzionati presentano ai lettori messaggi del tutto fuorvianti sia in negativo che in positivo, tra la chiusura unilaterale del conto e la fatturazione di ricchi bonifici, per attirare l’attenzione.

Lo scopo degli hacker è quello di indirizzare i lettori a cliccare sul link in allegato al messaggio di posta elettronica o dell’SMS. Tutti i correntisti di Intesa Sanpaolo che cadono nella trappola dei cybercriminali mettono a rischio le loro informazioni riservate. Con la condivisione automatica dei dati personali, gli utenti potrebbero esporsi al pericolo enorme dei furti d’identità online.

Una seconda evenienza da non sottovalutare è quella relativa ai servizi a pagamento. Sono molti i clienti di TIM, Vodafone e WindTre che nelle ultime settimane hanno perso gran parte dei loro risparmi proprio a causa di questi messaggi truffa.

Attenzione massima infine per i propri risparmi. Sempre per mezzo di questi messaggi fuorvianti, i malintenzionati potrebbero impadronirsi delle credenziali home banking con un conseguente rischio di perdere gran parte di soldi depositati in banca in pochi secondi.