Lenzi italiano più famoso è conosciuto in tutto il paese e senza alcun dubbio poste italiane, La signora in giallo ha infatti conquistato un bacino di utenti a dir poco incredibile grazie soprattutto ai propri servizi sempre al passo coi tempi e profondamente integrati con l’infrastruttura del paese.

Tutto ciò ha contribuito a rendere il nome di poste italiane decisamente autorevole, con testo che però nasconde un lato oscuro decisamente evidente, il buon nome di poste infatti viene spesso utilizzato dai truffatori per mandare avanti delle vere e proprie campagne phishing ai danni dei clienti, nel tentativo di impossessarsi dei loro conti BancoPosta per poi derubarli.

Generalmente questi attacchi prendono corpo in sms o mail che spingono Chi legge a compiere determinate azioni, le quali faranno trapelare i codici di sicurezza delle carte BancoPosta consentendo ai truffatori di svuotarle comodamente.

SMS svuota conto BancoPosta

Come potete ben leggere il nuovo sms di phishing che sta circolando in Italia ribadisce il concetto, quest’ultimo avvisa l’utente di un’anomalia sul conto BancoPosta da dover risolvere effettuando l’accesso presso un apposito link inserito più in basso, quest’ultimo però rimanda ad una falsaria clienti che ricalca fedelmente il design di quello originale con l’unica differenza che però non appena digitate le vostre credenziali verrebbero immediatamente copiate e inviate al creatore della truffa.

Diffidate sempre da questa tipologia di messaggi dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di phishing, generalmente poste italiane non usa sms così caserecci per comunicare bensì si avvale di canali certificati.