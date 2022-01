Bennet vuole lanciare un guanto di sfida a tutte le realtà della rivendita di elettronica del nostro paese, cercando nel contempo di superare le ultime proposte di Esselunga, o anche ad esempio di un mostro sacro come Unieuro, con prezzi alla portata della maggior parte degli utenti.

Coloro che vorranno avvicinarsi alla campagna promozionale di Bennet, devono sapere che gli acquisti possono tranquillamente essere completati ovunque in Italia, senza particolari vincoli territoriali. Ciò sta a significare che per approfittare della riduzione sarà solamente necessario recarsi in negozio, ed il gioco è pressoché fatto. In parallelo, tutti i prodotti sono distribuiti con la garanzia di 24 mesi, che prevede la riparazione gratuita di ogni difetto di fabbrica, non eventuali danni accidentali causati direttamente dall’utente.

Bennet è sorprendente: tanti prezzi bassi per tutti

Occasioni incredibili sono alla portata di tutti gli utenti da Bennet, grazie al corrente volantino, infatti, i prezzi sono decisamente più bassi e convenienti, con un rapidissimo accenno alla fascia alta della telefonia mobile. In questo caso, infatti, segnaliamo la possibilità di mettere le mani su Apple iPhone 12, un top di gamma della scorsa generazione, acquistabile con un esborso finale di 699 euro, almeno per la variante che prevede 128GB di memoria interna.

L’alternativa più economica, ma comunque ottima in termini di prestazioni generali, è rappresentata sicuramente dal Samsung Galaxy S20 FE, un prodotto che viene proposto con una spesa inferiore ai 400 euro, e che, come vi abbiamo già raccontato in passato, integra esattamente le medesime specifiche del Galaxy S20, con la sostituzione del processore Exynos. La campagna di Bennet può essere sfogliata premendo qui.