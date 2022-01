Ultimamente tutto sembra ruotare attorno a WhatsApp e la promessa per l’arrivo delle reazioni ai messaggi. Si tratterà, come la maggior parte di noi ormai sa, di una replica dei pulsantini già visti sui post del feed Facebook ed all’interno dell’applicazione mobile Messenger di Meta.

I primi rinvenimenti alle info risalgono alla scorsa estate con il team di sviluppatori ormai pronto al lancio ufficiale. Le tempistiche sembrerebbero particolarmente strette per l’esordio delle componenti aggiuntive più attese su Android ed iOS. Scopriamo le ultime novità al riguardo.

WhatsApp come Facebook: reazioni ai messaggi, come torneranno utili

Spesso una emoji può esperimere, da sola, un intero concetto. L’obiettivo della direzione di Menlo Park sembra essere quello di limitare il più possibile le interazioni in chat concedendo uno strumento utile e veloce per esprimere un’emozione. Le reazioni arriveranno tra non molto a popolare tutte le chat italiane su conversazioni private e di gruppo. Sarò in questo ultimo caso che potrebbero tornare più utili.

La novità è stata vista all’interno del menu Impostazioni dell’applicazione anche in versione WhatsApp Business. Ci viene data la possibilità di abilitare o disabilitare le notifiche per le reazioni ai messaggi sia nelle chat individuali che nei gruppi di discussione. Eventualmente si può impostare anche un suono preferito per la notifica delle faccine in arrivo.

Nota stonata è sicuramente l’assenza delle reazioni nella Beta di WhatsApp iOS dove i cambiamenti pare si limitino esclusivamente ad un fattore visivo senza alcun effetto sullo slider di abilitazione. Anche per Android le reazioni WhatsApp pare possano essere ormai imminenti. Questione di giorni per l’arrivo dell’inedito aggiornamento tanto atteso.