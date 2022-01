La sfida di Vodafone agli altri operatori nel campo della telefonia mobile è rilanciata nel corso di questi primi giorni del 2022. Il gestore inglese non vuole lasciare campo ad Iliad ed alle sue ricaricabili low cost. Anche per questa ragione, il gruppo commerciale dell’operatore ha ora riportato in auge una delle sue migliori tariffe, la Special 70 Giga.

Vodafone, nel 2022 ritorna a listino la tariffa con 70 Giga

I clienti che scelgono la Special 70 Giga di Vodafone potranno beneficiare di un ricco pacchetto di consumi con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per navigare in internet con le velocità propedeutiche del 4G.

Il costo per il rinnovo della Special 70 Giga è di soli 7,99 euro. Il rinnovo della promozione è invece previsto ogni trenta giorni. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile di Vodafone dovranno aggiungere in sede di attivazione solo un costo una tantum dal valore di 10 euro per l’acquisto della SIM.

A differenza dello scorso anno, nel 2022 Vodafone ha una sorpresa ulteriore per i suoi clienti. Il provider, infatti, prevede prezzi bloccati almeno durante il primo semestre ai nuovi clienti. Ciò significa che nel primo semestre non potranno essere proposte rimodulazioni né per le soglie di consumo né tantomeno per i prezzi di rinnovo.

L’attivazione di questa promozione può essere richiesta presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Per procedere con l’attivazione della SIM è necessario procedere con la portabilità del numero da TIM, WindTre ed Iliad.