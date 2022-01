La spesa da Trony è ridotta ai minimi termini, grazie ad una campagna promozionale che vuole ritagliarsi un enorme spazio all’interno del cuore di milioni di utenti sul territorio nazionale, con innumerevoli occasioni da non perdere assolutamente di vista.

Il volantino che potete trovare nell’articolo, lo ricordiamo, è attivo solamente nei singoli punti vendita sul territorio, ciò sta a significare che per approfittare degli sconti sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, senza però doversi minimamente preoccupare della regionalità o delle differenze in merito ai soci di appartenenza. Coloro che vorranno inoltre approfittare della rateizzazione, potranno anche richiedere il Tasso Zero, solo nel momento in cui dovessero spendere più di 199 euro.

Trony: offerte a più non posso e prezzi mai visti prima

Trony mette alle strette le dirette concorrenti con una campagna promozionale davvero invidiabile, condita con prezzi ai minimi storici, e sopratutto prodotti veramente scontatissimi. Il modello maggiormente interessanti è senza dubbio il Samsung Galaxy S21, un best buy anche nel 2022, nonostante sia sul mercato dallo scorso anno, a causa del prezzo finale di soli 699 euro. Da non trascurare nemmeno la presenza dell’ottimo galaxy Z Flip3, il foldable più amato dagli italiani, in vendita a 749 euro.

Gli altri riferimenti sono tutti legati alla fascia più bassa della telefonia mobile, con focus importanti su TCL 20L, Galaxy A52s, Redmi Note 10 5G o anche Oppo Find X3 Lite, tutti proposti a meno di 400 euro. I dettagli dell’ottima campagna promozionale sono raggiungibili a questo link.