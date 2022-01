Un gruppo di scienziati e astronomi ha trovato un nuovo pianeta delle dimensioni di Giove che dista 379 anni luce dalla Terra. Il nuovo pianeta, chiamato TOI-2180 b, impiega 261 giorni per orbitare intorno alla sua stella – più grande di molti altri giganti gassosi al di fuori del nostro sistema solare.

Questo nuovo pianeta pare che svolga i suoi giri ad una temperatura di circa 76 ° C. Una temperatura molto più elevata rispetto alla Terra, ma anormalmente più freddo rispetto ad altri pianeti simili. Si pensa anche che TOI-2180 b abbia una densità maggiore di Giove, con ben 105 masse terrestri all’interno. Ciò suggerisce che non è fatto di elementi come idrogeno ed elio.

L’ex ufficiale della marina statunitense Tom Jacobs ha notato un complotto che mostra la luce delle stelle TOI-2180 oscurarsi di meno per un periodo di 24 ore. Anche se la sua scoperta potrebbe non sembrare molto, i dati suggeriscono che un pianeta orbitante potrebbe essere responsabile dell’oscuramento. Misurando la quantità di luce che si attenua mentre il pianeta gira, gli scienziati possono stimare quanto è grande il pianeta e, in combinazione con altre misurazioni, la sua densità. Ma un transito può essere visto solo se una stella e il suo pianeta si allineano con i telescopi utilizzati.

TOI-2180, il nuovo pianeta distante 379 anni luce dal nostro pianeta Terra

“Con questa nuova scoperta, ci stiamo spingendo oltre i limiti dei pianeti noti che possiamo estrarre dalle osservazioni TESS [SaSa Transiting Exoplanet Survey Satellite]”, spiega Diana Dragomir, assistente all’Università del New Mexico. “TESS non è stato specificamente progettato per trovare esopianeti così in orbita, ma il nostro team, con l’aiuto di altri scienziati, sta comunque scovando queste gemme rare”.

“In realtà è difficile scrivere un codice che possa passare attraverso un milione di curve di luce e identificare in modo affidabile i singoli eventi di transito”, dichiara Paul Dalba dell’Università della California. Un singolo evento di transito si verifica quando il pianeta passa davanti alla stella dal nostro punto di vista. Mentre gli algoritmi informatici identificano più eventi di transito da una singola stella.