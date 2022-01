TIM rilancia la sua grande offerta per la streaming tv. Il gestore italiano ha deciso di investire ancora più risorse per questo strategico campo delle telecomunicazioni. Nel corso delle prossime settimane i clienti potranno beneficiare di una ricca offerta per il servizio TIMvision, la piattaforma che garantisce la visione di film e serie tv in esclusiva tra produzioni nazionali e internazionali.

TIM, la ricca offerta con Netflix a costo zero

I clienti che scelgono il servizio TIMvision di TIM non avranno solo accesso a ricchi contenuti per l’intrattenimento, ma anche al calcio ed allo sport. La partnership del gestore italiano assicura a tutti i clienti la visione dei contenuti di DAZN. Nell’offerta streaming, la piattaforma che contempla i diritti per la Serie A è inclusa nel costo.

Stesso discorso lo si può fare anche per la Champions League. Oltre alla già citata partnership con DAZN, da inizio Settembre TIM ha raggiunto anche un accordo molto importante Mediaset. Gli utenti del gestore italiano, per questo motivo, potranno accedere al servizio Mediaset Infinity+ sempre nel ticket unico di TIMvision.

L’offerta base di TIMvision con l’intrattenimento, il calcio e lo sport di DAZN e Mediaset prevede una spesa mensile di 29,99 euro. I clienti avranno diritto anche al decoder TIMvision Box senza costi aggiuntivi.

Per questo inizio di nuovo anno, inoltre, c’è una sorpresa aggiuntiva. Il provider italiano assicura agli italiani anche la visione Netflix a costo zero. In via del tutto promozionale, la tv streaming con calcio e sport sarà presente nel ticket di 29,90 euro senza alcuna spesa aggiuntiva.