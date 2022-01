Se siete degli utenti Android uno dei maggiori pericoli a cui il vostro smartphone è esposto ogni giorno è senza ombra di dubbi quello legato ai malwares, i piccoli software malevoli infatti, pullulano nel web e sono pronti a infettare ogni dispositivo che gli capita a tiro, in modo da rubare tutti i dati che riescono a carpire per poi inviarli al proprio creatore.

Per diffondersi questi software dannosi sfruttano come immaginabile le applicazioni, create ad hoc dagli hackers e camuffate da banalissimi eseguibili i quali, però, una volta installati nello smartphone ne assumono il controllo, iniziando a copiare letteralmente tutto ciò che presente, dai files in memoria fino ai contatti e a ciò che viene digitato in tastiera.

Il rischio è davvero elevato se installate le applicazioni scaricandole direttamente dal web invece che dallo store.

App da rimuovere immediatamente dallo smartphone