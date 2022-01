Sky cerca il riscatto nel 2022 dopo un anno molto complicato, caratterizzato dalla perdita dei diritti in esclusiva per la Serie A. Anche nei mesi a venire la piattaforma satellitare non potrà assicurare ai suoi clienti la copertura integrale del massimo campionato, la cui esclusiva è ancora di DAZN. Sky cerca di compensare questa mancanza con una politica commerciale del tuto diversa rispetto al passato.

Sky, le grandi offerte smart per il 2022

Mai come in queste ultime settimane, Sky ha rimodulato in positivo i suoi costi, garantendo sconti sia per i vecchi che per i nuovi clienti. Le inedite offerte della pay tv sono ora all’insegna del risparmio.

Una prima importante occasione riguarda il ticket Calcio. Il costo di questo pacchetto sarà di 5 euro ogni trenta giorni. Inoltre per gli utenti che hanno un abbonamento attivo da più anni e che contestualmente hanno perfezionato l’iscrizione al servizio Extra, il ticket sarà disponibile a costo zero per ben tre mesi.

Da non sottovalutare nemmeno l’occasione dedicata al pacchetto Sport. Il migliore pacchetto di Sky che prevede la visione delle partite della Champions League con esclusive per altre discipline come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA ha ora una tariffa paro a 16,90 euro ogni trenta giorni.

A completare il vantaggioso panorama dei listini smart di Sky sono le proposte per il Cinema, con un nuovo prezzo fissato a 10,90 euro ogni trenta giorni, e per l’intrattenimento con serie tv e show esclusivi al semplice costo di 14,90 euro ogni mese. Il decoder Sky Q sarà inoltre disponibile a costo zero.