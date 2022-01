Samsung è senza dubbio il leader delle soluzioni mobile pieghevoli nel campo degli smartphone. Le sue innovazioni non sono seconde a nessuno ma sembra che i Galaxy Flip & Fold siano soltanto la punta dell’iceberg rispetto al mexi progetto che si concretizza oggi in un nuovo device.

Gli schermi concettuali depositati ed approvati presso la World Intellectual Property Organization (WIPO) descrivono una sorta di moderno Surface Pro di Microsoft con la particolarità di un display pieghevole. Scopriamo i dettagli attraverso le immagini die brevetti.

Samsung: nuovo notebook pieghevole in arrivo?

L’azienda sudcoreana gode di un’ottima reputazione nel campo dell’innovazione telefonica. Il progresso tecnico è ai massimi livelli e spopola tra i fan del brand con sempre nuovi e più moderni dispositivi.

Per non stare dietro ai neonati ThinkPad X1 Fold di Lenovo ed agli altri competitor di settore ha deciso di depositare nuovi brevetti basati sull’esplorazione di nuovi form factor basati su soluzioni fodable. Al CES 2022 i concept si sono susseguiti con la compagnia che ha finalmente deciso di prendere le redini della situazione.

I documenti registrati parlano di un dispositivo elettronico multipieghevole” simile ad un computer portatile ma con display sfoderabile e pieghevole. Due gli elemendi principali di cui si compone: schermo e base con tastiera. Molti lo potrebbero vedere come una diretta evoluzione dei Surface di Microsoft. La differenza sta nelle dimensioni e nel concept ingegneristico che gli consentono di ridursi ad un quarto della sua superficie aperta mantenendo compattezza ed agilità. Come spesso accade, ad ogni modo, è difficile pensare all’imminenza di commercializzazione per questo prodotto che, come altri, potrebbe cadere nell’oblio. Vedremo se avrà modo di concretizzarsi in un prodotto finito nel corso dei prossimi mesi.