Nelle ultime ore sono comparsi dei nuovi leak con foto e nuove specifiche tecniche dell’attesissimo Samsung Galaxy S22, protagonista indiscusso nelle prossime settimane.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato a più riprese della prossima serie di punta di Samsung, dalla caratteristica che dovrebbe rendere i tre smartphone particolarmente resistenti al SoC Exynos 2200 che aspetta di essere annunciato, fino ai probabili prezzi di listino europei. Oggi vogliamo occuparci della variante Plus.

Samsung Galaxy S22 Plus: ecco cosa abbiamo scoperto nelle ultime ore

Il nuovo leak riguardante Samsung Galaxy S22+, come avete di certo già capito, è comprensivo di una serie di immagini render, condivisi dal tipster Ishan Agarwal, che ne mostrano tutti i lati. Non manca neppure una sintesi delle caratteristiche tecniche principali dello smartphone. Samsung Galaxy S22+ non dovrebbe discostarsi di molto dall’impostazione estetica del suo predecessore.

Sul fronte si notano una singola fotocamera anteriore inserita in un foro in alto, in posizione accentrata, e cornici uniformi attorno al display. I tasti power e per la regolazione del volume trovano posto sul lato destro dello smartphone, che sembra essere costruito interamente in metallo: lateralmente si notano delle sottili linee che dovrebbero servire per le antenne. Il retro di Samsung Galaxy S22+ esibisce una tripla fotocamera allineata verticalmente nell’angolo in alto a sinistra con il flash LED lì accanto e il logo di Samsung nella solita posizione.

Secondo Ishan, Samsung Galaxy S22+ verrà lanciato nel Regno Unito nella variante con Exynos 2200. Quanto al resto delle specifiche, si parla innanzitutto di una fotocamera da 50 megapixel wide-angle con tecnologia Adaptive Pixel, che dovrebbe consentire due modalità di scatto: 108 megapixel tramite remosaic mode e 12 megapixel mediante un pixel binning molto spinto (nonabinning). Le immagini, secondo la fonte, verranno catturate a 12-bit. Il leaker ha anche rivelato che le spedizioni dei preordini e le vendite di tutta la serie S22, che debutterà con l’evento Galaxy Unpacked 2022, dovrebbero partire dal 25 febbraio 2022.