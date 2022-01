Postepay, rimborsi per tutti i clienti: ecco la grande occasione del 2022

Rimborsi in arrivo per tutti i clienti di Postepay. Con la carta gli utenti si assicurano un cashback esclusivo sugli acquisti

Le occasioni per i clienti di Postepay sono molto ghiotte nella prima parte del 2022. Nonostante l’assenza del programma cashback di Stato (cancellato con la Legge di Bilancio del 2022), gli utenti che hanno a loro disposizione una carta di credito ricaricabile targata Poste Italiane possono ricevere rimborsi per ogni loro singolo acquisto,

Postepay, altri tre mesi per partecipare al cashback

La politica di Poste Italiane è infatti quella di proseguire l’iniziativa del cashback anche nelle settimane a venire. In tal senso, i possessori di Postepay potranno ricevere rimborsi su ogni acquisto per il valore di 1 euro. Il cashback sarà garantito a tutti coloro che effettuano movimenti dal valore uguale o superiore a 10 euro. In ogni giorno, un singolo cliente potrà accumulare sino a 10 euro in credito.

Per partecipare al programma cashback di Postepay i possessori della carta devono soltanto impegnarsi a scaricare, laddove non lo abbiano ancora fatto, l’app ufficiale della carta da Google Play Store di Android o da App Store di Apple. Nel momento dell’acquisto, per ricevere il rimborso, i clienti dovranno utilizzare il codice QR presente nell’app.

Il cashback per gli utenti è legato agli acquisti effettuati presso i negozi partner di Poste Italiane sul territorio italiano.

Anche senza il programma di Stato il cashback di Poste Italiane andrà avanti sino al prossimo 31 Marzo. L’iniziativa si estende in maniera incondizionata sia ai titolari di una tessera Postepay Evolution con codice IBAN sia ia coloro che hanno la carta standardi senza la presenza di un codice IBAN.