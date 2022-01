Postepay: grave truffa agli utenti, conti svuotati con un messaggio phishing

Postepay è quella carta che offre molteplici vantaggi ma che purtroppo viene utilizzata con il suo nome dei truffatori che sanno che si tratta della più diffusa in Italia.

Da chiarire che la filiale non ha alcuna colpa, ma anche in questo caso c’è una nuova truffa che ne sfrutta il nome. State quindi molto attenti e cercate di identificare bene ogni messaggio o e-mail in arrivo.

Postepay al centro di una nuova truffa: ecco il messaggio che sta portando via soldi agli utenti

Postepay è uno dei nomi più utilizzati dei truffatori per provare ad estorcere denaro senza che gli utenti se ne accorgano. La nuova truffa si distingue grazie ad un messaggio che sembrerebbe essere inizialmente veritiero, parlando agli utenti di un blocco del conto che chiaramente non esiste. L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere le credenziali di accesso per poter svuotare i conti.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!