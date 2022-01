In Europa e di conseguenza anche in Italia sta per arrivare un nuovo vaccino, che potrebbe aiutare e non di poco la lotta al Covid. Il siero che a breve sarà disponibile per i cittadini del Vecchio Continente è quello di Novavax. Questo farmaco a differenza di Pfizer o Moderna e della loro tecnologia a base di mRNA, ha una tecnologia proteica.

Novavax, il nuovo vaccino contro Omicron in Italia

In linea con le sperimentazioni effettuate in Europa, il siero di Novavax prevede due dosi da somministrare a distanza di un mese l’una dall’altra. Il farmaco replica parte delle proteine caratteristiche del coronavirus ed è in grado di stimolare la risposta immunitaria da parte dell’organismo.

I dati sulle sperimentazioni durate più di un anno prevedono un’efficacia ben oltre il 90% sulle infezioni. Totale è invece la copertura relativa alle forme gravi di contagio, con ospedalizzazione o anche con decesso.

Per il farmaco di Novavax è inoltre già allo studio una sperimentazione per una terza dose booster, in scia a quanto fatto con altri sieri come Pfizer o Moderna. Proprio la dose booster potrebbe rendere questo vaccino ancora più efficace contro la variante Omicron, oggi dilagante in tutta Europa.

Stando alle attuali disposizioni da parte dell’EMA, disposizioni che dovrebbero essere seguite da AIFA ed anche dal Ministero della Salute, il vaccino Novavax sarà somministrato ai cittadini over 18. Il farmaco non prevede particolari effetti collaterali, motivo per cui è consigliato anche a chi ha patologie pregresse. Le prime scorte del vaccino dovrebbero arrivare nel mese di Marzo.