Ming-Chi Kuo, analista molto noto per le sue anticipazioni circa le mosse compiute da Apple, negli ultimi mesi dello scorso anno ha riportato alcune date particolarmente interessanti entro le quali il colosso di Cupertino avrebbe potuto compiere degli importanti passi in avanti nel campo della realtà virtuale e aumentata. L’esperto ha attirato l’attenzione dei più facendo riferimento soprattutto all’arrivo di lenti a contatto per la realtà mista entro il 2030-2040. Un lasso di tempo ancora distante da noi, ma non troppo, che sembra essere stato drasticamente accorciato da un’azienda che avrebbe così anticipato Apple. Mojo Vision, in collaborazione con Adidas, ha già realizzato le prime lenti a contatto per la realtà aumentata!

Mojo Vision crea le sue lenti a contatto per la realtà aumentata!

Pur non essendo ancora disponibili per l’acquisto, le prime lenti a contatto per la realtà aumentata prodotte da Mojo Vision hanno già fatto la loro comparsa. Quella realizzata dall’azienda in collaborazione con Adidas è un’opportunità incredibile che si fa testimone dei progressi raggiunti nel settore della realtà virtuale e aumentata poiché si pone l’obiettivo di semplificare e velocizzare la vita di tutti i giorni.

Grazie alle lenti a contatto Mojo Vision potrebbe essere superfluo portare con se uno smartphone o indossare uno smartwatch poiché tutte le informazioni necessarie potrebbero essere visualizzate in qualsiasi momento. Le lenti a contatto offrirebbero, ogni qualvolta lo si desideri, la possibilità di avere proprio davanti a se tutte le informazioni fino ad ora fornite dai dispositivi sopracitati.

Le lenti, oltre ad essere dotate di un display dalle dimensioni più che ridotte, sarebbero costituite da sensori che renderanno l’utilizzo adeguato anche agli utenti con problemi di vista.