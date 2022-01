Gli sconti che MediaWorld ha pensato per il pubblico italiano, convincono tantissimi all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con i quali riuscire a raggiungere prestazioni al top, dietro il pagamento di cifre sempre più ridotte.

Gli utenti che vorranno effettivamente approfittare delle ottime riduzioni, devono comunque sapere che i prezzi sono da considerarsi disponibili anche online sul sito ufficiale. A differenza di Euronics e Trony, gli acquisti possono essere completati anche dal divano di casa, previo pagamento delle spese per la consegna presso il domicilio stesso.

MediaWorld: offerte imperdibili per tutti gli utenti

Nuove offerte molto interessanti sono state attivate da MediaWorld nei vari punti vendita in Italia, per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile, ecco arrivare spunti da non perdere assolutamente di vista. I modelli più allettanti riguardano Galaxy S20 FE a soli 379 euro, Xiaomi 11 Lite a 329 euro, Apple iPhone 12 a 780 euro, Galaxy A52 a 249 euro, Xiaomi 11T a 399 euro, Xiaomi Redmi 10 a 159 euro, galaxy A22 a 179 euro, Galaxy S21 a 699 euro, Oppo Find X3 Pro a 749 euro, Oppo A94 a 299 euro, Xiaomi 11T Pro a 599 euro o similari.

Le occasioni sono davvero tantissime, tra queste spicca ad esempio anche lo Apple Watch Series 7 da 463 euro, ma si potrebbe benissimo spaziare anche in altre categorie merceologiche. Il consiglio è comunque sempre lo stesso, se interessati all’acquisto, aprite questo link e verificate di persona i prezzi e le disponibilità, prima di recarvi in negozio.