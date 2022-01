Iliad: torna una vecchia offerta piena di giga in 5G a 9 euro al mese

Il solco divisorio scavato da Iliad nei confronti della concorrenza risulta sempre più profondo e lungo, vista la grande continuità che le offerte stanno avendo. Il gestore non resto mai sprovvisto di promozione da proporre, proprio come dimostra il sito ufficiale che ne è sempre ricolmo.

Da diverso tempo gli utenti stavano adocchiando una delle migliori offerte, ovvero quella da 150 giga che è purtroppo scaduta. Non c’è però nulla di cui disperarsi visto che ce n’è un’altra già disponibile.

Iliad propone 120 giga 5G con tutto senza limiti a 9,99 € al mese

È ritornata la Giga 120, offerta mobile che al suo interno include il meglio con 120 giga in 5G gratuito e con minuti ed SMS illimitati verso tutti. Il prezzo come al solito è di soli 9,99 € al mese per sempre.

Il 5G secondo Iliad:

“Si tratta della quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione. Il 5G dà alla rete mobile la possibilità di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione rafforzando così l’efficienza economica ed ecologica.

Con il 5G è possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps.

I vantaggi del 5G sono sensibili anche dal punto di vista ambientale, trattandosi di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Il 5G è la prima tecnologia che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione.“