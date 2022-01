Honor ha reso ufficiale il suo ritorno su Amazon con degli sconti imperdibili per il mese di gennaio. Protagonisti assoluti di queste offerte i modelli Honor 50 e 50 Lite.

Offerte Honor 50 su Amazon

Da ieri 17 gennaio fino al 30 gennaio potrai acquistare Honor 50 6GB + 128GB su Amazon al prezzo di 449,90 euro invece di 529,90 euro. Mentre la versione 8GB + 128GB al prezzo di 549,90 euro invece che 529,90 euro. Se non hai particolari esigenze, la versione base di 6 GB fa al caso tuo.

Honor 50 punta tutto sul design e la fotocamera. Sul retro l’obiettivo principale raggiunge i 108 MP, mentre frontalmente la fotocamera è di 32 MP. Obiettivi incredibili, perfetti sia per professionisti che per principianti. Presente anche la funzione Dual View e la modalità grandangolare, oltre alla classica modalità notte. Il dispositivo supporta anche la modalità multi-obiettivo che combina più sensori in un solo scatto. Honor 50 vanta, infine, un display curvo di 6,57 pollici e un processore Snapdragon 778G 5G.

Offerte modello Lite su Amazon

Honor 50 Lite è disponibile al prezzo di € 299,90 e con il coupon H50LITEJAN15OFF dal valore di €15 potrete acquistarlo a questo link. La variante Lite con display FullView da 6,67 pollici e un’ottima batteria, offre anche un’incredibile velocità di ricarica, esperienza visiva senza paragoni e protegge i tuoi occhi grazie alle nuove tecnologie integrate. In soli 10 minuti potrai ricarica il dispositivo al 40% grazie alla batteria da 4.300 mAh e la funzione SuperCharge. Per quanto riguarda il compartimento fotografico, dispone di una fotocamera quadrupla da 64 MP. Il rapporto schermo-corpo di questo dispositivo è di circa il 94,4% per un’esperienza ancor più confortevole e incredibile.