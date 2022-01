A partire dallo scorso 16 gennaio 2022 l’operatore virtuale ho.Mobile ha mandato in onda il nuovo spot pubblicitario per la nuova offerta ho 8.99. Lo spot in questione viene trasmesso sulle principali emittenti televisive.

Il video promozionale era presente in anteprima nel canale ufficiale YouTube dell’operatore, mentre adesso viene mandato in onda in TV nei formati da 30 e da 20 secondi. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla nuova offerta.

ho.Mobile: in onda il nuovo spot televisivo che pubblicizza l’offerta da 8.99 euro al mese

Con questo video promozionale, il secondo brand di Vodafone ha lanciato il nuovo claim “Al mondo c’è chi ha e chi… ho.“, sottolineando la differenza tra quelli che cercano di avere sempre qualcosa in più e quelli che invece sono soddisfatti di ciò che hanno. Il nuovo spot, ideato dall’Agenzia Creativa Utopia, è realizzato da Mercurio e viene accompagnato dal brano Dopamine dei Purple Disco Machine feat Eyelar.

ho. 8,99 150 Giga prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 8,99 euro al mese. Chiunque fosse interessato ad attivare l’offerta può visitare il sito ufficiale dell’operatore, ci teniamo a sottolineare che è rivolta esclusivamente ai clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Con questa offerta tariffaria proposta da ho. Mobile, online il costo di attivazione risulta gratuito, mentre il prezzo standard della nuova SIM è pari a 0,99 euro. In questo modo, sommando anche la prima ricarica del credito, la spesa totale da sostenere inizialmente risulta pari a 9,99 euro.