Il presunto dispositivo pieghevole di Google, il Pixel Fold è in circolazione sul web da un po’ di tempo ormai. Qualche giorno fa, nuove animazioni nella beta di Android 12L hanno mostrato immagini del dispositivo inedite. Le ultime indiscrezioni suggeriscono anche un possibile nuovo nome e un prezzo sorprendentemente basso, in alternativa alla linea piuttosto simile proposta da Samsung.

Queste nuove fughe di notizie fanno luce sulle intenzioni di Google per il suo smartphone pieghevole. Come riporta 9to5Google, Google intende marchiare il suo dispositivo di nuova generazione con il nome Pixel Notepad, piuttosto che utilizzare Fold, tipico dei prodotti Samsung. Non è solo il nome che potrebbe distinguerlo dal Galaxy Z Fold3 di Samsung, ma anche il costo. Il Pixel 6 supera la maggior parte della concorrenza (incluso il Galaxy S21 FE lanciato di recente), quindi potrebbe non essere così inaspettato che la storia si ripeta con il nuovo modello pieghevole. Anche se, inizialmente è altamente probabile che sia disponibile sono negli Stati Uniti.

Google Pixel pieghevole in arrivo con un nome diverso per distinguersi dai dispositivi Samsung

Altre voci suggeriscono che il Pixel pieghevole sarebbe alimentato dal suo chipset Tensor interno e sfoggerebbe un display con un rapporto di aspetto 8,4:9. Queste dimensioni lo rendono più simile all’Oppo Find N, un telefono che molti considerano il miglior esempio di telefono pieghevole fino ad oggi, rispetto al Galaxy Z Fold3 di Samsung. Un design simile dovrebbe aiutare a ridurre i layout delle app, come abbiamo visto su Z Fold3, il tutto mentre i miglioramenti di Android 12L aiutano ad appianare la maggior parte dei fallimenti del software di Oppo.

Abbiamo ancora molta strada da fare prima di mettere le mani su qualsiasi tipo di Pixel Fold – o, più probabilmente, Pixel Notepad. Le informazioni trapelate online cambiano di continuo. Tuttavia, tutti questi ultimi rapporti sembrano puntare nella stessa direzione: è in arrivo un nuovo entusiasmante hardware di Google.