Covid, Omicron: la variante più veloce diventa Deltacron ma è tutto falso

Omicron sarebbe la variante del Covid a tenere banco durante questo periodo storico. Sono infatti milioni e milioni i contagiati in giro per l’Europa, i quali però hanno appreso di una nuova notizia. Nel frattempo però si continua a parlare della variante predominante.

Queste sono state le parole di Massimo Galli, direttore di Malattie infettive presso l’ospedale Sacco di Milano:

“La nuova variante merita considerazione e studio, considerando che le due varianti ricombinate sono diverse tra loro, il fatto che si possa verificare un fenomeno di questo genere non può essere trascurato. Dobbiamo studiarlo con l’attenzione necessaria”.

Covid: Deltacron potrebbe non esistere, un errore di laboratorio

A Cipro sono stati rilevati circa 50 casi di una nuova variante che dovrebbe essere quella mista tra la vecchia ma ancora attuale Delta e la nuova Omicron. Si apprenderebbe però che la nuova variante potrebbe essere solo frutto di un errore. Probabilmente dunque non esisterebbe alcuna nuova variante mista che prenderebbe il nome di Deltacron. Ovviamente ci sono ancora delle indagini in corso per capire se tutto ciò potrà rivelarsi esatto e veritiero.

Deltacron quindi potrebbe – speriamo – non esistere. Questo il tweet di Krutika Kuppalli, ricercatrice dell’OMS che sembra smentire il tutto:

“Deltacron non è reale ed è probabilmente dovuto a un artefatto di sequenziamento, ossia a una contaminazione in laboratorio di frammenti di sequenza di Omicron in un campione di Delta“.

Seguiranno ovviamente aggiornamenti durante i prossimi giorni per scongiurare questo nuovo pericolo che potrebbe comportare ancor più apprensione in tutto il mondo.