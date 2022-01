Android: 25 app a pagamento ora gratuite sul Play Store di Google

Le sorprese all’interno del mondo Android non finiscono mai, sfruttando anche la grande versatilità della celebre piattaforma di Google. Gli utenti legati al robottino verde per via del loro smartphone o di qualsiasi altro dispositivo mobile potranno oggi beneficiare di un’offerta strepitosa che riguarda il Play Store.

All’interno del famosissimo market saranno presenti infatti dei titoli a pagamento in maniera gratuita ma solo per un periodo di tempo limitato.

Android: questo elenco di applicazioni a pagamento risulta gratuito, la promozione sarà valida solo per qualche giorno sul Play Store

I titoli in basso saranno disponibili ancora per qualche giorno gratuitamente per tutti gli utenti Android che si recano sul Play Store. Non ci saranno problemi di alcun genere, dal momento che abbiamo deciso di lasciare qui sotto tutti i link diretti per scaricare i contenuti. Ricordiamo che basterà semplicemente cliccare sul collegamento per essere ricondotti al Play Store.