Amazon rende le consegne ancora più sicure. La nuova misura adottata dal colosso mira a garantire una maggiore tutela ai clienti permettendo loro di ricevere in massima sicurezza gli ordini di un certo valore senza il rischio che i pacchi cadano nelle mani sbagliate. Il nuovo servizio è disponibile anche nel nostro Paese.

Amazon consegna sicura: nuova misura per il ritiro di ordini di valore!

La misura pensata dal colosso è attiva anche in Italia. Gli utenti dopo aver effettuato un acquisto di valore riceveranno una password costituita da un codice numerico a sei cifre che dovrà essere ben custodito poiché necessario per ricevere il proprio pacco. Al momento della consegna, infatti, il corriere potrà rilasciare il pacco soltanto dopo aver richiesto la password monouso.

Nel caso in cui il codice inviato dalla piattaforma al completamento dell’acquisto fosse smarrito o dimenticato, sarà sufficiente accedere al sito ufficiale, quindi cliccare sulla voce “Traccia il mio pacco” e recuperare la password.

Amazon permetterà di usufruire della nuova funzionalità automaticamente, non sarà quindi necessario effettuare alcuna procedura d’attivazione. Prossimamente il colosso dell’e-commerce potrebbe fornire informazioni maggiori su quelli che saranno i prodotti per i quali sarà fondamentale riferire la password al corriere alla consegna poiché non tutti gli acquisti potrebbe comprendere la misura Consegna sicura.

Consegna sicura non impedirà di incaricare amici, parenti o vicini di ritirare il pacco atteso al posto nostro. In questo caso sarà sufficiente riferire all’interessato il codice a sei cifre a cui si è fatto riferimento così da rendere possibile al corriere la verifica d’identità.