Secondo le ultime indiscrezioni l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo, WhatsApp, starebbe lavorando ad una nuova funzione che riguarda la personalizzazione delle immagini.

Si tratterà della possibilità di personalizzare le immagini prima di condividerle in chat tramite pennelli di tre spessori diversi. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WhatsApp: presto potremo personalizzare le immagini

Vi ricordo che attualmente è disponibile solamente un pennello per poter modificare a nostro piacimento le immagini. Inoltre, arriverà anche la possibilità di sfocare lo sfondo delle immagini direttamente tramite lo strumento di condivisione di WhatsApp. Attualmente tali personalizzazioni sono possibili tramite gli editor di immagini esterni a WhatsApp. La novità dunque velocizzerà i tempi di coloro che personalizzano spesso le immagini condivise su WhatsApp.

Quanto appena visto è ancora in fase di sviluppo e dunque non disponibile a livello pubblico. Le novità dovrebbero arrivare tanto per WhatsApp su Android quanto per la versione iOS. Vi ricordo che la piattaforma ha anche lavorato molto sulle cosiddette “reazioni“, che dovrebbero debuttare a breve. Le prime informazioni in merito risalgono all’estate scorsa, trovando sempre più conferme nelle settimane successive sia per iOS sia per Android.

La novità è visibile all’interno del menu Impostazioni di WhatsApp al suo interno è stata infatti introdotta la possibilità di abilitare o disabilitare le notifiche alle reazioni dei messaggi inviati, sia nelle chat singole che in quelle di gruppo, e di impostare l’eventuale suono per la notifica.