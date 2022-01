Recentemente l’intero pianeta è stato scosso, letteralmente, dall’esplosione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, abbreviato comunemente come Tonga e costituente la omonima isola vulcanica nell’arcipelago delle Tonga, recentemente salita in superficie a causa di un’eruzione avvenuta nel 2009.

Il sistema di isole che compone questo arcipelago vulcanico è stato sconvolto però da un’eruzione esplosiva il 15 Gennaio di quest’anno che ha creato una vera e propria deflagrazione il cui suono è stato percepito addirittura a 700Km di distanza e la cui onda d’urto è perfino arrivata, seppur leggermente, in Italia, la colonna di fumo generatasi ha raggiunto i 20Km di altezza, diventando dunque facilmente visibile dallo spazio.

This series of images captures the first 1 hour of today's #HungaTongaHungaHaapai eruption, as seen by #GOES17's high res VIS channel. Note that "up" in these images is west pic.twitter.com/JcxfTvO0Jc

— Dan Lindsey (@DanLindsey77) January 15, 2022