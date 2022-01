Unieuro racchiude all’interno dell’ultimo volantino reso disponibile per gli utenti in Italia, una serie di offerte molto interessanti, con smartphone addirittura quasi gratis, i quali possono invogliare i consumatori ad acquistare la tecnologia, nonostante il Natale sia stato assolutamente ricco di sorprese.

Per approfittare delle ottime riduzioni effettivamente pensate, è bene sapere che è necessario dirigersi in un qualsiasi negozio, oppure collegarsi direttamente al sito ufficiale di Unieuro. Coloro che sceglieranno di acquistare dal divano di casa, avranno comunque la possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: offerte dai prezzi assurdi

All’interno della campagna promozionale si trovano tanti prodotti a prezzi mai visti prima, il volantino coinvolge alcuni degli ultimi smartphone lanciati sul mercato, come il galaxy S21 FE, proposto nel periodo corrente a soli 699 euro, passando anche per il top assoluto, il galaxy S21 Ultra 5G, attualmente acquistabile con un esborso finale di 999 euro.

Sono anche in vendita dispositivi decisamente più economici, i quali effettivamente vanno a toccare soluzioni che non superano i 400 euro di spesa, come Realme GT Master Edition, Huawei Nova 8i, Oppo A94, Xiaomi Redmi 10, Motorola E20 e anche Realme Narzo. Naturalmente all’interno del medesimo volantino si possono scovare altre occasioni ugualmente interessanti, per questo motivo la conoscenza della campagna non si deve limitare al nostro articolo, ma proseguire anche verso il sito ufficiale dell’azienda stessa.