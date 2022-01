Unicredit e Intesa Sanpaolo: problemi e conti svuotati con truffa phishing

Unicredit purtroppo figura ancora all’interno dell’elenco delle banche che sono state prese di mira da una nuova truffa. Gli utenti stanno vedendo i loro conti diminuire pian piano a causa di un nuovo tentativo di phishing che sta girando mediante le varie e-mail.

Unicredit purtroppo si trova di fronte all’ennesima truffa: ecco il messaggio che tiene sotto scacco la banca

Il messaggio che segue è quello che sta bloccando gli utenti della nota banca Unicredit. Sono tanti coloro che gli stanno dando credito a tal punto da non pensare mai ad un possibile svuotamento del conto in pochi minuti. Bisogna quindi tenere le antenne sempre dritte e non pensare che ciò che c’è scritto all’interno del messaggio stia accadendo per davvero.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :